Absuelto un hombre acusado de agredir sexualmente y retener a su expareja en La Gomera

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre acusado de haber violado de forma repetida y retenido contra su voluntad a su expareja en la vivienda de ésta en Playa de Santiago en La Gomera.

La Sala concluye que no ha quedado acreditado que el acusado hubiese entrado el 1 de febrero de 2016 en la casa de la supuesta víctima tras saltar un muro y sin su permiso, ni que luego la forzara a mantener relaciones sexuales completas sin su consentimiento, tal y como ella denunció seis años más tarde.

La sentencia concluye que la denuncia no se encuentra avalada o respaldada por el resto de la prueba y revela además "una cierta inconsistencia o incoherencia intrínseca", y aunque no se niega que ocurrieran los "gravísimos hechos" mencionados, se concluye que estos no se dan por acreditados.

Sin pruebas

En el fallo se recoge que la versión expuesta por la denunciante no se ha visto refrendada por el resto de pruebas, dado que no hay signos tales como lesiones o huellas visibles en el cuerpo, dado que nunca se realizó de forma inmediata un informe tanto físico como psicológico.

Tampoco se cree verosímil la versión del desinterés que habría mostrado la Guardia Civil cuando ella y su hermana acudieron a denunciar lo ocurrido y que ambas desistieran por miedo a las represalias del acusado.

Tras la celebración del juicio y escuchar las declaraciones del procesado, denunciante, testigos y pruebas documentales, la Sala "no llega en modo alguno a la convicción necesaria para un pronunciamiento condenatorio" y opta por la absolución.

En concreto, echa en falta "elementos o indicios que permitan otorgar verosimilitud plena y suficiente a la denuncia interpuesta", ante la falta de testigos directos y de detalles, seguramente, debido a lo que se tardó en presentar la denuncia en los juzgados.

Desajustes en las declaraciones

También se aprecian "diversas divergencias o desajustes de cierta relevancia" entre las declaraciones de la supuesta víctima y su hermana en aspectos como que al día siguiente entró en casa de ésta sola, mientras que la testigo dice que estaba acompañada del acusado.

Hay diferencias en cuanto a las horas de ciertos episodios, forma en la que confesó lo ocurrido, una vez de manera breve y susurrada y otra de forma explícita y en estado de histeria, y tampoco coinciden las versiones de donde pasó la noche siguiente.

La Fiscalía pedía 12 años de cárcel para el acusado por los cargos de allanamiento de morada y agresión sexual, y el pago de 18.000 euros como indemnización, mientras que la defensa mantuvo siempre la inocencia de su cliente.