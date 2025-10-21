Tres heridos en una colisión múltiple en Tenerife

Tres personas han resultado heridas este martes, 21 de octubre, en un accidente múltiple ocurrido en la autopista TF-5.

El siniestro ocurrió poco antes de las 14:30 horas a la altura del Mayorazgo (Santa Cruz de Tenerife), en dirección norte.

En concreto, en el accidente se han visto involucrados tres vehículos.

Personas heridas

Los afectados, que fueron atendidos en un primer momento por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), son una joven de 21 años, que sufrió policontusiones de carácter moderado; un hombre de 61, con cervicalgia de carácter leve; y una mujer de 39 años, que presentaba dolor torácico de carácter leve.

Los dos primeros fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y el tercero, al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, los servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.