Tráfico: Un conductor ebrio deja sin luz el acceso a una localidad de Tenerife

Un conductor, de origen latinoamericano, circuló bajo la influencia de bebidas alcohólicas y derribó una farola que iluminaba el cruce de acceso a la localidad de Costa del Silencio, en el municipio de Arona.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado sábado. El citado varón circulaba por la carretera insular que enlaza el pueblo costero de Las Galletas con el barrio de Guargacho (TF-652).

En un momento dado, el individuo sufrió una salida de vía y chocó contra un báculo que contaba con tres luminarias y que estaba situado en el acceso a la urbanización Costa del Silencio.

Impacto

El impacto del vehículo provocó que la farola cayera al suelo y que el cruce quedara sin iluminación. Supuestamente, el turismo sufrió pocos daños materiales.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local, que se ocuparon de la regulación del tráfico en la zona. Debido al accidente de tráfico, los vecinos que querían acceder a sus viviendas en la citada urbanización debieron utilizar otras calles próximas.

Tasa de alcohol

El Grupo de Atestados del cuerpo de seguridad realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de alrededor de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El hombre quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, mientras que el coche fue llevado al depósito municipal. Personal de la empresa concesionaria de la iluminación en Arona cortaron y condenaron los cables.

Además, la farola fue seccionada en varias partes y retirada del lugar.