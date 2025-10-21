Una mujer y dos menores, afectados por el incendio en una vivienda en Tenerife

Tres personas, una mujer de 36 años y dos menores de 16, han resultado afectados por el incendio de una vivienda en la calle María Jiménez de Santa Cruz de Tenerife.

El fuego se originó poco antes de las 16:30 horas en una vivienda ubicada en la tercera planta de un edificio.

Efectivos de Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas que afectaron a un dormitorio en la vivienda y ventilaron el inmueble, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los tres afectados que precisaron asistencia hospitalaria. Todos presentaban intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias. También participaron miembros de Protección Civil.