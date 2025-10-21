Una mujer y dos menores, afectados por el incendio en una vivienda en Tenerife
Han sido atendidos por inhalación de humo
Tres personas, una mujer de 36 años y dos menores de 16, han resultado afectados por el incendio de una vivienda en la calle María Jiménez de Santa Cruz de Tenerife.
El fuego se originó poco antes de las 16:30 horas en una vivienda ubicada en la tercera planta de un edificio.
Efectivos de Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas que afectaron a un dormitorio en la vivienda y ventilaron el inmueble, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los tres afectados que precisaron asistencia hospitalaria. Todos presentaban intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias. También participaron miembros de Protección Civil.
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Pedro y Silva quieren regalar a Tenerife un partido único: leyendas canarias y mundiales en el Heliodoro en 2026
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- ¿Volverá a tener terrazas de verano Santa Cruz de Tenerife?: el paseo del Palmétum incluirá dos zonas de ocio y restauración
- Buscan a un menor desaparecido en Tenerife
- Así es el restaurante que no te puedes perder en Santa Cruz de Tenerife: el aguacate es el auténtico protagonista de cada plato
- El Hotel Taoro reabre con aspiración de icono hotelero