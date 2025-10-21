Incendio en un edificio de Santa Cruz de Tenerife

Los bomberos han tenido que actuar, a primeras horas de esta tarde, en el incendio ocasionado en un edificio de la calle María Jiménez de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el 112 Canarias.

Por el momento, se desconoce el alcance del incendio o si hay personas afectadas.

Otras intervenciones

Por otro lado, por la mañana, efectivos de Bomberos de Tenerife con base en Santa Cruz fueron activados para intervenir en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la TF-2. Una vez en el lugar, y tras comprobar que no había ninguna persona atrapada, aseguraron la zona del accidente y colaboraron en la atención sanitaria.

En este caso, intervinieron también la Guardia Civil, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el servicio de mantenimiento y limpieza de vías.

Imagen del accidente en la TF-2. / @BomberosTf

Por su parte, pasadas las 21:00 horas del lunes, también intervinieron en otro accidente de tráfico, en este caso, efectivos del parque de Icod de Los Vinos.

Tras la salida de la vía de un vehículo, y debido a su inestabilidad en la calzada, los bomberos aseguraron y retiraron el coche. En esta intervención acudieron también la Policía Canaria y el Servicio de Urgencias Canario.

Rescate de un gato

La intervención más curiosa de la jornada, aunque no por ello menos importante, se produjo sobre las 16:55 horas, cuando bomberos del parque de San Miguel intervinieron en el rescate de un gato que se encontraba en lo alto de una palmera en la calle Punta del Lomo, en Guargacho.