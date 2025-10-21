Herida una mujer al ser atropellada en Arona
El accidente se produjo junto a un vehículo situado en el arcén de la TF-1, en la salida de Los Cristianos, informa el Cecoes
Santa Cruz de Tenerife
Una mujer ha resultado herida este martes con un traumatismo en una pierna de carácter moderado al ser atropellada en Arona.
Los hechos han sucedido pasadas las 06.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta para informar del atropello de una mujer junto a un vehículo situado en el arcén de la TF-1, en la salida de Los Cristianos, tras su posible avería.
El personal sanitario del SUC asistió a la afectada y la trasladó al Hospital del Sur.
Diligencias del accidente
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y el servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife colaboró con el dispositivo.
