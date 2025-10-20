Tres afectadas por humo en un incendio en una vivienda de Tenerife

Tres personas resultaron afectadas por inhalación de humo durante un incendio registrado a primeras horas de la tarde de este lunes en Tenerife.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en un domicilio situado en el barrio de Finca España, en el municipio de La Laguna.

Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de San Benito y policías locales de La Laguna se desplazaron a una casa situada en la calle El Médano.

Recursos sanitarios

La sala operativa del 1-1-2 también envió a dicho servicio a dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Además, en este suceso hubo diversos daños materiales en la cocina. Los profesionales del Consorcio sofocaron las llamas sin grandes complicaciones.

Tres personas fueron evacuadas a un centro hospitalario por inhalación de humo, aunque con afecciones de carácter leve, según las primeras informaciones que trascendieron.

Un incendio previo

Pero el incendio de Finca España no fue el único que se registró en el término municipal de La Laguna en las primeras horas de la tarde de este lunes.

De hecho, los bomberos y policías locales de La Laguna también acudieron a una vivienda situada en la zona de Jardina, tras registrarse una deflagración.

Fuga de gas

Supuestamente, la llamarada se produjo a raíz de una fuga en la manguera de una bombona de gas butano que estaba en una cocina en la calle José Rodríguez Pollo de las Canteras.

Los hechos ocurrieron en el momento en que los moradores preparaban la comida. En un primer momento, los vecinos apagaron las llamas iniciales.

Estado en que quedó una bombona en Jardina / El Día

Y esa labor la continuaron agentes municipales con el extintor que llevaban en su vehículo radiopatrulla.

Los bomberos terminaron de extinguir el fuego y sacaron de la cocina otras dos bombonas que se hallaban en el recinto.

En esta ocasión no hubo personas afectadas. No obstante, personal sanitario de una ambulancia también acudió a la zona con carácter preventivo.