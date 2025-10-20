Policías locales salvan de morir atropellados a dos perros en una autopista de Tenerife

Agentes de la Policía Local evitaron en la jornada de este pasado domingo uno o varios accidentes de gravedad en la autopista del Sur de Tenerife (TF-1).

Los agentes intervinieron para rescatar a dos perros que caminaban por la mencionada vía, con el evidente riesgo que existía de que ambos animales fueran atropellados o que uno o varios conductores, al tratar de evitarlos, sufrieran siniestros viales de gravedad.

Los hechos ocurrieron en horas de mediodía a la altura del término municipal de Guía de Isora, según los datos que trascendieron.

Activación de recursos

Varios usuarios de dicha carretera alertaron a la sala operativa del 1-1-2 de que dos canes andaban solos por un margen de la autopista y llegaron a cruzar los carriles en dirección.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, a la altura del barrio de Las Higueritas, justo por debajo del casco urbano de Guía de Isora.

Los policías locales pararon su vehículo radiopatrulla y recogieron a los canes, que fueron trasladados poco después a un lugar seguro. Los animales son un perro mestizo y un presa canario.

Otros recursos fueron movilizados para la custodia de los citados ejemplares y sus cuidados iniciales.

Identificación de los dueños

En la inspección de ambos perros, los funcionarios verificaron que ambos tenían chip, por lo que desde el primer momento sus dueños estaban plenamente identificados.

Policías locales consiguieron localizar a los propietarios y levantaron las actas administrativas correspondientes.