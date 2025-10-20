Incendios, accidentes de tráfico, rescates...: así fue el intenso fin de semana de Bomberos de Tenerife

Bomberos de Tenerife han vivido un fin de semana plagado de intervenciones de todo tipo. Accidentes de tráfico, rescates e incendios son solo algunas de causas en las que han tenido que participar para evitar riesgos a los ciudadanos de la isla.

Durante la pasada noche, por ejemplo, efectivos del Parque de San Miguel de Abona actuaron en el vuelco de un vehículo en la avenida San Francisco (Arona). Al llegar al lugar, tuvieron que colocar el vehículo sobre las cuatro ruedas, desconectaron la batería y colaboraron con las labores de limpieza.

En este caso, también colaboraron la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Otras intervenciones del fin de semana

Este domingo, además, los bomberos de La Laguna colaboraron con las labores de rescate de un senderista en Chinamada. Al llegar, verificaron que el helicóptero del GES ya estaba en el lugar, así que cooperaron en la subida del afectado.

Por su parte, el sábado en Santa Cruz, intervinieron en el incendio de un vehículo en la avenida Reyes Católicos, así como de otro que circulaba por la TF-1, en el enlace con Añaza. En ambos estuvo presente la Policía Local.

También el sábado, sobre las 11:00 horas, rescataron un gato que había caído en una tajea al borde de una ladera en Ifara. En el servicio también estuvo la Policía Local.

Operativo de rescate de un gato. / @BomberosTf

Accidentes de tráfico

En Puerto de la Cruz, bomberos del parque de La Orotava fueron activados, sobre las 6:00 horas del sábado, tras producirse el choque frontal de dos vehículos en la TF-312.

Una vez allí, comprobaron que no había personas atrapadas, por lo que aseguraron la zona, calzaron los vehículos y asistieron a las personas heridas hasta la llegada del SUC. A continuación, desconectaron las baterías y limpiaron la vía. También acudió la Policía Local.

En La Laguna y prácticamente al mismo tiempo, también se produjo un accidente de tráfico, en este caso, en la TF-5, a la altura de Padre Anchieta. Un vehículo volcó, aunque su ocupante salió por sus propios medios, por lo que procedieron a colocarlo sobre sus cuatro ruedas, moverlo hacia el arcén y limpiar la vía. En el servicio también estuvo presente la Guardia Civil.