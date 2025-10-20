Detenido un hombre en Fuerteventura con 90 dosis de crack y 34 envoltorios de cocaína
También le incautaron 380 euros en efectivo y 26 tarjetas bancarias
La Policía Canaria ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle 90 dosis de crack y 34 envoltorios termosellados de cocaína en el interior de un vehículo en la localidad majorera de Morro Jable, según informa.
Durante el operativo, los agentes se incautaron de 380 euros en efectivo y 26 tarjetas bancarias a nombre de distintos titulares, cuyo origen se encuentra actualmente bajo investigación, al sospecharse su vinculación con actividades delictivas, ha informado este lunes la Policía Canaria en un comunicado.
El vehículo disponía de un mecanismo de ocultación activado mediante un interruptor cableado, que permitía acceder a un compartimento secreto situado bajo el asiento del copiloto.
Agentes caninos
La localización del compartimento fue posible gracias a la intervención de los perros del Grupo de Guías Caninos de la Policía Canaria, cuya actuación resultó determinante para el éxito de la operación.
El vehículo y los efectos intervenidos han quedado a disposición judicial en las dependencias de la Guardia Civil de Morro Jable, mientras continúan las diligencias correspondientes.
Esta actuación de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) se enmarca en el plan de choque en materia de seguridad ciudadana del CGPC en la isla de Fuerteventura, impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
