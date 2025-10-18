Herido un menor al caerse de la moto en plena madrugada en Tenerife
El joven, de 15 años, presenta traumatismo en la cara
Un menor, de 15 años de edad, ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una caída de la motocicleta en la que circulaba por la Avenida El Guincho, en el municipio de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 03:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo facial de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia del SUC al Hospital del Sur.
Por su parte, la Guardia Civil realizó las diligencias correspondientes.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: abierto desde los años 50 y con el auténtico sabor canario
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- La ULL encuentra los vestigios de los bosques ancestrales de Tenerife en un nuevo yacimiento en pleno corazón de La Laguna
- Un objeto espacial ilumina el cielo canario durante la madrugada
- Muy grave un niño que cayó a un patio interior de un edificio en Tenerife
- La comparativa sobre la limpieza de Santa Cruz y Las Palmas: 'La ponen en lo más alto
- Un hombre se atrinchera con un cuchillo en su casa en Ofra