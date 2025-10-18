Diez arrestados por estafar 1,1 millones con el timo del «hijo en apuros»

«Mamá, he perdido el móvil, tengo otro. ¿Me puedes hacer un bizum?». Con esa sencilla frase, diez delincuentes perfectamente organizados lograron estafar alrededor de 1,1 millones de euros a más de un centenar y medio de víctimas que picaron y enviaron dinero por esta pasarela de pago al creer que el mensaje que habían recibido en su terminal era genuino. Su hijo o hija parecía estar en apuros. En ese momento, con el corazón encogido y sin más información que un escueto y urgente SMS o WhatsApp, no había tiempo para dudar. Solo existía el impulso de ayudar, la reacción instintiva de cualquier madre o padre que haría lo imposible por proteger a su hijo. Pero todo era un engaño para obtener dinero sin necesidad de piratear la cuenta bancaria.

La Policía Nacional realizó las detenciones tras una investigación que tuvo su origen a raíz de una denuncia presentada en Santa Cruz de Tenerife. Ha sido una operación de gran envergadura desarrollada con la colaboración de unidades especializadas de Barcelona, en la que se detuvo a diez personas, ocho hombres y dos mujeres, de entre 19 y 31 años, como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para cinco de ellos.

La investigación, que aún se mantiene abierta, se inició el pasado mes de abril tras la denuncia presentada en la capital tinerfeña por una víctima que fue estafada mediante técnicas del «hijo en apuros», smishing y vishing a través de mensajería instantánea. A partir de ahí, los agentes lograron destapar una red altamente estructurada con ramificaciones nacionales y un número creciente de víctimas.

Hasta la fecha, se ha identificado a más de 155 víctimas y se ha podido cuantificar el fraude por encima de 1.100.000 euros, solo en los casos denunciados ante la Policía Nacional, por lo que no se descarta que esta cifra de víctimas aumente a medida que avancen las diligencias.

Los detenidos actuaban utilizando identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros, denominadas mulas financieras, para el movimiento y blanqueo del dinero defraudado. Se ha intervenido un total de 28 teléfonos móviles y más de 150 líneas de comunicación, así como dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias y criptomonedas.

La fase operativa se ha llevado a cabo en los últimos días con la entrada y registro en un total de diez inmuebles, cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell (Barcelona), incluyendo domicilios y locales comerciales, así como la intervención de múltiples efectos relacionados con la actividad delictiva.

Los primeros análisis realizados sobre el material intervenido han revelado la existencia de paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con víctimas potenciales aún no identificadas. También se han encontrado direcciones de monederos de criptomonedas, utilizadas presuntamente para dificultar el rastro del dinero defraudado.

La Policía Nacional continúa trabajando para el total esclarecimiento de los hechos, el análisis de la información extraída de los dispositivos y la identificación de más implicados.