Muere en un accidente de tráfico en Gran Canaria un expolicía condenado por tráfico de drogas

Un accidente en Gran Canaria ocurrido este jueves a las 12.09 horas entre un coche y una guagua se ha saldado con un fallecido y dos heridos graves, además de una decena de pasajeros derivados a hospitales con lesiones de carácter moderado. La víctima mortal, conductor y único ocupante del turismo, es Fermín Carlos V. R., un ex agente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Maspalomas que en 2020 fue detenido por colaborar con redes del narcotráfico y en 2023 aceptó una condena de cinco años de cárcel y 3,2 millones de euros de multa.

El fallecido viajaba en el coche de su mujer, un Mercedes con el que invadió el carril contrario de la GC-500 a su paso por Juan Grande y colisionó de forma fronto-lateral con la guagua. Fermín viajaba en sentido sur y el autocar, con 24 pasajeros a bordo, iba en dirección Las Palmas de Gran Canaria.

La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente. Desde el Subsector de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas explican que la zona en la que ocurrió el siniestro es un tramo recto de casi un kilómetro , de gran visibilidad y con un carril en cada sentido y arcén de 1,20 metros. "Todas las hipótesis están bajo investigación por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales. No se descarta nada: una distracción, exceso de velocidad o una maniobra indebida", especifican. Sobre la mesa, según otras fuentes consultadas, también está que el accidente hubiese podido ser intencionado por parte del ahora fallecido.

"Según los primeros datos recabados, a la salida de la rotonda un turismo invadió a gran velocidad el carril contrario por el que circulaba la guagua. El conductor de la guagua intentó evitar el choque frontal girando hacia el arcén de la vía, y el fuerte impacto se produjo en la parte delantera izquierda, dejando la guagua atravesada en medio de la calzada", especifican por su parte desde Global, compañía del autocar siniestrado y que se ha puesto a disposición de los afectados.

Entre los heridos, el conductor de la guagua sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Otro afectado presentaba un traumatismo craneal grave y fue derivado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Asimismo, cinco pasajeros resultaron con lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fueron trasladados al Hospital Universitario San Roque en Maspalomas; tres afectados más, con heridas de similar consideración, fueron evacuados al Hospiten Roca; y otros dos heridos moderados fueron trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por último, cuatro personas fueron atendidas en el lugar del siniestro, sin requerir traslado a un centro sanitario.

Grave accidente entre un coche y una guagua de Global en Gran Canaria / LP

Protocolo de emergencia

Guaguas Global ha activado de inmediato sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con la Guardia Civil y los servicios de emergencia (sanitarios, bomberos) para esclarecer los hechos. Se han puesto todos los medios disponibles a disposición de la investigación", añaden.

Fermín Carlos V. R. estaba destinado en Maspalomas cuando en 2020 sus compañeros lo detuvieron. La Fiscalía lo acusó de colaborar con varias redes de narcotráfico dedicadas a mover hachís por la costa, introducir cocaína por los aeropuertos y fabricar sustancias dopantes. El Ministerio Público sostuvo que facilitó a los narcotraficantes información precisa de las rutas de navegación que tenían que seguir sus alijos para no ser detectados. En particular, lo relacionaron con tres desembarcos de grandes partidas de hachís en Gran Canaria: uno en Castillo del Romeral el 11 de julio de 2018, otro el 25 de julio de 2018 en la playa de Veneguera y el tercero el 2 de enero de 2020 en Castillo del Romeral. En 2023 aceptó cinco años de prisión.

Este jueves hasta el lugar del accidente se desplazaron tres camiones de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, un camión del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dos ambulancias medicalizadas y dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Servicio de Carreteras del Cabildo y Policía Local de Maspalomas, que colaboró en el corte y regulación del tráfico en la rotonda del aeroclub.