Un hombre se atrinchera con un cuchillo en su casa en Ofra

Un hombre de entre 30 y 40 años se ha atrincherado en su casa en Ofra con un cuchillo, lo que ha levantado un gran despliegue en la zona cercana a la Comandancia de la Guardia Civil en el conocido barrio de Santa Cruz de Tenerife

Según indicaron testigos presenciales, varios habitantes de la zona alertaron a la Policía al ver a uno de sus vecinos con un cuchillo en la calle. Luego subió a su domicilio, en la calle Tagore, y se encerró.

En un primer momento, se difundió que el hombre podía haber amenazado a una mujer e incluso que se había encerrado con otra persona en la vivienda, pero la Policía Nacional lo ha desmentido.

Despliegue de seguridad en Ofra / M. A. A.

En cualquier caso, tal y como confirman fuentes cercanas al caso, se trata de un hombre que tiene antecedentes de índole psiquiátrica y, según aseguran los vecinos, no es la primera vez que protagoniza un altercado en el barrio.

Dispositivo

La Policía Local y la Nacional han establecido un dispositivo de seguridad y se ha alertado también a Bomberos y una ambulancia del SUC

Hasta el lugar se ha desplazado también una negociadora de la Policía Nacional para hablar con esta persona e intentar que abra la vivienda.