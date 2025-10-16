Muy grave un niño que cayó a un patio interior de un edificio en Tenerife
El menor, de seis años, tuvo que ser intervenido de un fuerte traumatismo craneal
Un niño de seis años resultó herido de carácter muy grave después de que supuestamente se cayera a un patio interior desde un segundo piso en el sur de Tenerife.
Los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado martes en un edificio situado en la zona costera del municipio de Guía de Isora.
Una de las hipótesis barajadas por los cuerpos de seguridad es que la víctima caminaba por el exterior de una barandilla de un pasillo y, en un momento dado, se precipitó al suelo en un inmueble situado en la localidad de Playa San Juan.
Como consecuencia de la fuerte caída, el niño sufrió diversas lesiones de consideración. Pero la más grave para el personal sanitario que lo atendió fue un traumatismo craneal.
Recursos de seguridad y emergencias
Hasta el lugar de los hechos, acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), policías locales de Guía de Isora y guardias civiles destinados en el puesto principal de Playa San Juan.
Ante la importancia de las heridas, el menor fue trasladado de forma directa al departamento de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).
En dicho complejo sanitario, el pequeño fue sometido el mismo martes a una intervención quirúrgica, según los datos que han trascendido.
