Detienen a tres hombres como presuntos autores de diversos delitos contra el patrimonio en Santa Cruz de La Palma
La investigación ha permitido esclarecer dos hurtos, unas amenazas con arma blanca, una tentativa de ocupación de vivienda y tres robos con fuerza en establecimientos comerciales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de La Palma a tres hombres como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio cometidos en la localidad.
La investigación, enmarcada dentro de un operativo policial destinado a la prevención y erradicación de los delitos contra el patrimonio, permitió identificar, localizar y detener a un varón como presunto autor de dos hurtos de mochilas, amenazas con arma blanca al propietario de un local comercial, tentativa de ocupación de vivienday un robo con fuerza en un establecimiento hostelero. En este último hecho, los investigadores lograron identificar y detener a un segundo individuo que actuó junto a él.
Por otra parte, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de otros dos robos con fuerza cometidos en distintas fechas sobre el mismo establecimiento comercial. En ambos casos, se habría utilizado el mismo modus operandi: fracturar de la puerta del local con la ayuda de una piedra para acceder al interior y sustraer diversos efectos.
Gracias a la labor de investigación y coordinación de los agentes junto a la indispensable colaboración ciudadana, se lograron esclarecer los hechos de forma eficaz, poniendo a los presuntos autores a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión para el primero de ellos.
