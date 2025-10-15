Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidas tres personas en Tenerife por su participación en doce robos con fuerza

Los robos se llevaron a cabo en una zona muy concreta de la isla y bajo el mismo modus operandi

Robos grabados por las cámaras de seguridad en distintos establecimientos de Tenerife

Policía Nacional

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta participación en un total de doce robos con fuerza cometidos en distintos restaurantes de la zona de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife.

La investigación se inició a mediados del mes de agosto, cuando los agentes detectaron un incremento de robos en establecimientos hosteleros de un área muy concreta, todos ellos cometidos bajo el mismo modus operandi: el forzamiento de la valla metálica y posterior acceso al interior del local tras reptar por el suelo una vez alcanzada la abertura.

Las primeras diligencias permitieron identificar a uno de los detenidos como principal autor de los robos, el cual habría participado en todos ellos. En dos de los hechos investigados, este individuo contó con la colaboración de otro hombre que se encargaba de las labores de vigilancia.

Asimismo, en uno de los robos se constató la participación de un tercer implicado, quien pudo ser plenamente identificado. Este último cuenta con múltiples antecedentes por hechos similares y se encontraba de forma esporádica en el sur de la isla.

Una vez identificados a los presuntos autores y recabadas suficientes pruebas de la participación de todos ellos, se llevó a cabo el oportuno dispositivo policial que culminó con la detención de los tres investigados.

Con estas detenciones, la Policía Nacional da por esclarecidos los robos investigados y refuerza una vez más su compromiso con la seguridad ciudadana, en una de las principales zonas turísticas de la isla de Tenerife.

El BOE publica 90 nuevas convocatorias de oposiciones con más de 1.400 plazas disponibles en toda España

Beatriz Barrera Vera, primera presidenta del Real Casino de Tenerife en 185 años

Detenidas tres personas en Tenerife por su participación en doce robos con fuerza

Robos grabados por las cámaras de seguridad en distintos establecimientos de Tenerife

Jeremy Jorge solo piensa en seguir en el CD Tenerife: el estímulo para no rendirse

Vuelve Exposaldo a Santa Cruz de Tenerife: la feria de las ofertas se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre

Detenido en Madrid por grabar desnudas en su casa y en un vestuario a sus hijas menores y sus amigas

Aitana traerá su 'Cuarzo Azul World Tour' a Canarias en el Granca Live Fest 2026
