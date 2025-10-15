Detenidas tres personas en Tenerife por su participación en doce robos con fuerza
Los robos se llevaron a cabo en una zona muy concreta de la isla y bajo el mismo modus operandi
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta participación en un total de doce robos con fuerza cometidos en distintos restaurantes de la zona de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife.
La investigación se inició a mediados del mes de agosto, cuando los agentes detectaron un incremento de robos en establecimientos hosteleros de un área muy concreta, todos ellos cometidos bajo el mismo modus operandi: el forzamiento de la valla metálica y posterior acceso al interior del local tras reptar por el suelo una vez alcanzada la abertura.
Las primeras diligencias permitieron identificar a uno de los detenidos como principal autor de los robos, el cual habría participado en todos ellos. En dos de los hechos investigados, este individuo contó con la colaboración de otro hombre que se encargaba de las labores de vigilancia.
Asimismo, en uno de los robos se constató la participación de un tercer implicado, quien pudo ser plenamente identificado. Este último cuenta con múltiples antecedentes por hechos similares y se encontraba de forma esporádica en el sur de la isla.
Una vez identificados a los presuntos autores y recabadas suficientes pruebas de la participación de todos ellos, se llevó a cabo el oportuno dispositivo policial que culminó con la detención de los tres investigados.
Con estas detenciones, la Policía Nacional da por esclarecidos los robos investigados y refuerza una vez más su compromiso con la seguridad ciudadana, en una de las principales zonas turísticas de la isla de Tenerife.
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?
- Carne sin refrigerar, un conductor sin licencia y un restaurante sin seguro: así fue la sorprendente intervención de la Policía Local en Santa Cruz
- Tenerife adopta el modelo británico de movilidad en guagua