Cae la mayor red de robos en maletas del aeropuerto Tenerife Sur: 95 investigados por un botín de más de tres millones de euros

La Guardia Civil ha culminado la tercera fase de la operación “BORO-TF”, con la detención e investigación de 95 personas implicadas en una trama de robos masivos de equipajes facturados en el aeropuerto de Tenerife Sur, cuyo botín asciende a 3.091.784,93 euros. El dispositivo, dirigido por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), ha permitido desarticular una organización criminal sin precedentes en el sector del transporte aéreo.

La investigación comenzó en 2022 con la operación “Oretel”, cuando los agentes analizaron más de 1.100 vuelos internacionales para detectar un patrón en las denuncias de robos de maletas. De ese estudio surgieron 330 casos confirmados, la mayoría con pasajeros extranjeros.

En la primera fase se llevaron a cabo 27 inspecciones en joyerías tipo “compro oro” de Tenerife, además de rastrear ventas en plataformas digitales, donde los ladrones habían realizado 840 transacciones ilegales por un valor de casi dos millones de euros. Durante aquella etapa, la Guardia Civil detuvo a 39 personas y recuperó joyas, relojes de alta gama, consolas, perfumes exclusivos, dinero en efectivo y un vehículo de lujo, hallados en taquillas del aeropuerto y domicilios vinculados al grupo.

Dinero robado en el aeropuerto Tenerife Sur / Guardia Civil

La segunda y tercera fase: los móviles que revelaron el alcance del delito

En esta última fase, los agentes analizaron 25 teléfonos móviles intervenidos, con más de 1,7 terabytes de información digital, incluyendo mensajes, audios, fotos y correos que revelaron cómo operaba la red.

El grupo estaba formado por empleados de aerolíneas y empresas de ‘handling’ de los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, así como familiares y amigos que encargaban objetos específicos a robar.

Según los investigadores, los implicados llegaron incluso a atribuir las ventas de joyas robadas a los propios pasajeros, utilizando su documentación personal para entorpecer la labor policial. En una de las conversaciones interceptadas se detectó el robo de una maleta que contenía al menos 100.000 euros en billetes de 500.

Un cordón de oro robado en el aeropuerto Tenerife Sur / Guardia Civil

Un golpe al crimen en el sector aéreo

En esta tercera fase, la Guardia Civil ha detenido e investigado a 56 personas adicionales, elevando la cifra total a 95 acusados por delitos de robo con fuerza, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La operación, que ha contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha sido declarada secreta por la autoridad judicial competente.

Con la finalización de “BORO-TF”, la Guardia Civil da por erradicada una red criminal de alcance internacional dedicada al saqueo sistemático de equipajes en aeropuertos y a la venta de objetos de lujo en el mercado negro.