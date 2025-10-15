El agente 'Odín' decomisa 15 bolsas de hachís y medicamentos en Santa Cruz de Tenerife

El agente canino Odín, perteneciente a la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, detectó el pasado lunes una bolsa en cuyo interior había hachís y una quincena de bolsitas más con medicamentos que requieren prescripción médica.

La intervención se produjo en el transcurso de un servicio rutinario de control sobre puntos donde habitualmente se observan comportamientos relacionados con el menudeo de drogas.

Según fuentes policiales, la intervención se realizó en unas zonas ajardinadas de los exteriores del Mercado Nuestra Señora de África. El agente canino Odín detectó este material y marcó la zona en la que se encontraban escondidas las citadas bolsitas para que sus compañeros humanos pudieran decomisarlas y abrir diligencias.

Sustancias intervenidas por la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife / El Día

Se da la circunstancia de que las bolsitas individuales contenían diversas pastillas de medicación que exige contar con la preceptiva receta médica.

Finalmente, no se pudo identificar a ninguna persona en las inmediaciones relacionada con el hallazgo de estas sustancias que fueron intervenidas.