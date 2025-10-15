Accidente en el norte de Tenerife: largas colas tras la colisión de dos vehículos

Un accidente en el norte de Tenerife ha provocado largas retenciones en el Buen Paso, a la altura del municipio de La Guancha. Dos vehículos han sufrido una colisión en el kilómetro 48, justo antes del túnel de Santo Domingo, en sentido Icod. Los recursos de emergencias se encuentran en la zona para graduar la gravedad de los hechos.

Esto ha provocado que el tráfico se desvíe por Santa Catalina, en sentido Icod, para agilizar la marcha de los vehículos que se encuentran atrapados en la hilera de coches tras el incidente.

Colas a la altura de Buen Paso / Cámaras de tráfico del Cabildo

Se pide a todos los conductores que circulen por la zona en ambas direcciones que extremen la precaución