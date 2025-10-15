Accidente en el norte de Tenerife: largas colas tras la colisión de dos vehículos
Las retenciones en la TF-5 a la altura de Buen Paso, en el municipio de Icod de los Vinos, han obligado a los miembros de seguridad a desviar el tráfico por Santa Catalina
Un accidente en el norte de Tenerife ha provocado largas retenciones en el Buen Paso, a la altura del municipio de La Guancha. Dos vehículos han sufrido una colisión en el kilómetro 48, justo antes del túnel de Santo Domingo, en sentido Icod. Los recursos de emergencias se encuentran en la zona para graduar la gravedad de los hechos.
Esto ha provocado que el tráfico se desvíe por Santa Catalina, en sentido Icod, para agilizar la marcha de los vehículos que se encuentran atrapados en la hilera de coches tras el incidente.
Se pide a todos los conductores que circulen por la zona en ambas direcciones que extremen la precaución
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?
- Carne sin refrigerar, un conductor sin licencia y un restaurante sin seguro: así fue la sorprendente intervención de la Policía Local en Santa Cruz
- Tenerife adopta el modelo británico de movilidad en guagua