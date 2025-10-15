Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en el norte de Tenerife: largas colas tras la colisión de dos vehículos

Las retenciones en la TF-5 a la altura de Buen Paso, en el municipio de Icod de los Vinos, han obligado a los miembros de seguridad a desviar el tráfico por Santa Catalina

Colas a la altura de Buen Paso

Colas a la altura de Buen Paso / Cámaras de tráfico del Cabildo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un accidente en el norte de Tenerife ha provocado largas retenciones en el Buen Paso, a la altura del municipio de La Guancha. Dos vehículos han sufrido una colisión en el kilómetro 48, justo antes del túnel de Santo Domingo, en sentido Icod. Los recursos de emergencias se encuentran en la zona para graduar la gravedad de los hechos.

Esto ha provocado que el tráfico se desvíe por Santa Catalina, en sentido Icod, para agilizar la marcha de los vehículos que se encuentran atrapados en la hilera de coches tras el incidente.

Se pide a todos los conductores que circulen por la zona en ambas direcciones que extremen la precaución

