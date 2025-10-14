Roba dos coches en Tenerife en unas horas, choca con varios vehículos aparcados y no tiene carné de conducir

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Güímar, han detenido a una persona acusada de dos delitos de hurto de uso de vehículos, conducción temeraria, conducir sin haber obtenido nunca la licencia y atentado contra agente de la autoridad.

Los agentes tuvieron conocimiento al ser informados de que una persona había sustraído un vehículo de gran cilindrada, el cual pudo ser recuperado horas después en Santa Cruz de Tenerife.

Al día siguiente, y mientras continuaban con la investigación para identificar al presunto autor del hurto del vehículo, se tuvo conocimiento de la sustracción de otro vehículo, el cual los agentes localizan rápidamente circulando a gran velocidad por el municipio y causando daños a los vehículos estacionados en la vía pública, consiguiendo finalmente detener al autor y recuperar el vehículo.

Al presunto autor de los hechos se le acusa de dos delitos de hurto de uso de vehículos, delito de conducción temeraria, así como por estar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, conducir sin haber obtenido nunca la licencia y atentado contra agente de la autoridad.

Se da el caso que al investigado le constan antecedentes policiales por hechos similares. Las diligencias instruidas, han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.