Una mujer resulta herida moderada tras precipitarse su vehículo por un desnivel en Valverde

Una mujer de 62 años resultó herida de carácter moderado este martes tras sufrir una salida de vía con su vehículo que terminó precipitado por un desnivel de varios metros en la carretera HI-150, en el municipio de Valverde (El Hierro). El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 12:40 horas y activó de inmediato a los recursos de emergencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada, el Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro y agentes de la Policía Local. Los equipos de rescate liberaron a la ocupante del vehículo, que había quedado atrapada tras el impacto, y la evacuaron en camilla hasta la zona donde esperaba el recurso sanitario.

El personal del SUC valoró a la mujer, que presentaba un traumatismo en la cadera, y procedió a su traslado al Hospital Virgen de los Reyes para recibir atención médica especializada. La Policía Local de Valverde instruyó el correspondiente atestado y colaboró en el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico durante la intervención.

El accidente mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas de la salida de vía, ocurrida en un tramo con desniveles pronunciados de la red viaria insular.