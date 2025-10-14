Herido al impactar con su moto contra otro coche en Arona

Un motorista de 56 años ha resultado herido este martes al chocar contra un turismo en Arona, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se registraron poco antes de las siete y media de la mañana en la carretera TF-28, a la altura de la localidad de La Camella.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil así como una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal del SUC asistió al afectado, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Quirón Costa Adeje

Mientras, la Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente.