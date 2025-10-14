Carne sin refrigerar, un conductor sin licencia y un restaurante sin seguro: así fue la sorprendente intervención de la Policía Local en Santa Cruz

Una dotación de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectó hace unos días un camión frigorífico que transportaba 244 kilogramos de carne en condiciones inapropiadas. La temperatura dentro de la cava frigorífica marcaba 10 °C, cuando los productos deberían mantenerse a -18 °C.

La carne estaba destinada a un local de restauración de la capital tinerfeña y la intervención tuvo lugar en la avenida Marítima. Del total de los productos cárnicos, 120 kilos correspondían a ternera y 124 kilos a pollo, en distintos cortes.

Los agentes verificaron las condiciones del vehículo y los datos de las facturas, constatando posibles incumplimientos de las normas sanitarias para el transporte de alimentos perecederos, y acompañaron el camión hasta su destino.

Conductor sin licencia

Al solicitar la documentación, se descubrió que el conductor carecía de autorización administrativa para conducir en España y no mantenía relación contractual con la empresa transportista. Su ayudante tampoco contaba con residencia regulada en el país. Además, el vehículo carecía del certificado para transporte de mercancías perecederas y de la autorización del Cabildo Insular de Tenerife.

Durante la inspección del local receptor, quien se identificó como encargado no pudo presentar la licencia de apertura, la comunicación previa de actividad ni el seguro de responsabilidad civil, lo que motivó la redacción de un acta administrativa. La carne incautada no fue retirada del camión y fue remitida a su punto de origen.

Tras elaborar el informe correspondiente, se notificó de los hechos a varias instituciones: Policía Nacional; Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de Tenerife; Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias; Área de Transportes del Cabildo de Tenerife; Servicio de Control y Gestión Medioambiental y Sanidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; y la Gerencia Municipal de Urbanismo de la capital.