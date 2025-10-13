Muere Francisco García, histórico voluntario de Protección Civil en La Orotava

La Orotava vivió este domingo, 12 de octubre, una jornada de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Francisco García, un voluntario veterano de Protección Civil La Orotava que dedicó gran parte de su vida al servicio de la ciudadanía. Conocido por su entrega incondicional y su cercanía con vecinos y compañeros, García —identificado como V-26 en la agrupación— se convirtió en un símbolo del compromiso cívico y la solidaridad desinteresada.

El equipo de Protección Civil y numerosos ciudadanos de la villa han manifestado su pesar y han recordado su trayectoria con palabras de cariño, admiración y agradecimiento. Su legado va más allá de sus incontables horas de servicio: representa un modelo de vocación por ayudar al prójimo.

Durante años, Francisco García fue una figura constante en situaciones de emergencia, actos públicos, operativos especiales y campañas de prevención. Siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto a actuar. Su compromiso no fue circunstancial ni pasajero: fue una elección de vida. Uno de esos perfiles humanos que no buscan protagonismo, pero que sostienen el tejido social con su entrega callada.

A lo largo de su trayectoria, García participó en decenas de intervenciones, muchas de ellas críticas, en las que su serenidad, experiencia y humanidad marcaron la diferencia. Compañeros de diferentes cuerpos de seguridad y emergencias han coincidido en destacar su empatía y disposición constante al servicio, así como su capacidad para trabajar en equipo, incluso en las situaciones más complejas.

El valor del número V-26

En el cuerpo de Protección Civil, cada voluntario es identificado con una clave personal. Francisco era V-26, un número que sus compañeros asocian no solo a su antigüedad en el cuerpo, sino también a su ejemplo de constancia, vocación y humildad. Con ese distintivo, participó activamente en intervenciones de diversa índole, desde catástrofes naturales hasta eventos deportivos o culturales, siempre con la misma implicación.