Fin de semana negro en Canarias: cuatro fallecidos en accidentes de tráfico, tres de ellos motoristas

Cuatro conductores han fallecido entre el pasado viernes y este domingo en accidentes de tráfico registrados en Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y Tenerife. El último de los accidente ha ocurrido este domingo en Tenerife, cuando un motorista de 51años chocó este domingo contra un muro de un recinto deportivo en Arona, un percance que resultó mortal.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias activó una ambulancia de soporte vital básico y otra ambulancia medicalizada tras recibir la alerta de lo ocurrido, a las 13.18 horas. Al llegar los sanitarios, solo pudieron certificar su fallecimiento al presentar heridas incompatibles con la vida.

Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Arona se desplazaron también al lugar.

Accidente en Firgas

El primero de ellos tuvo lugar en el municipio de Firgas, el viernes, a las 19.40 horas. Un motorista perdió la vida en la GC-300 al colisionar contra un vehículo.

A la zona acudieron de inmediato Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que liberaron a la víctima de los bajos del vehículo donde quedó atrapada; personal del SUC, que solo pudo confirmar el fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación del siniestro.

Accidente en Tuineje

El segundo accidente fue a las 6 de la mañana del sábado en el municipio de Tuineje. El conductor de un turismo, de 39 años, falleció en la colisión frontal contra una guagua en la carretera FV-20.

Cuando los sanitarios del SUC llegaron, no pudieron hacer nada por la vida del conductor del turismo, y tan solo certificaron el deceso. El chófer de la guagua recibió asistencia por diversas lesiones que, en principio, no revisten gravedad.

Lo trasladaron al Hospital General de Fuerteventura. La Guardia Civil investiga el accidente.

Motorista fallecido en La Palma

Un motorista ha fallecido tras producirse una colisión con un automóvil en la carretera que conduce hacia el puerto de Tazacorte (La Palma), ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al lugar del accidente se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso, a las 20:43 horas de ayer sábado, de que un motorista precisaba asistencia sanitaria tras colisionar con un vehículo en la dirección mencionada anteriormente.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, que desplazó dos ambulancias, evaluó al afectado a su llegada al lugar del incidente y sólo pudo confirmar su fallecimiento, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Tres jóvenes heridos en un túnel de Puerto de La Cruz

Durante la madrugada del sábado 11 de octubre de 2025, se produjo un accidente de tráfico en la TF-31, a la altura del túnel de Martiánez, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. La colisión lateral de un vehículo contra una de las paredes del túnel dejó tres jóvenes heridos, uno de ellos de gravedad.

A las 02:36 horas, el Cecoes recibió una alerta sobre el siniestro. Según el aviso, el turismo había impactado contra la estructura del túnel y sus ocupantes requerían asistencia sanitaria urgente.

De inmediato, se activaron varios recursos de emergencias:

Servicio de Urgencias Canario (SUC) : con una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico

: con una y Bomberos de Tenerife , para rescatar a dos de los ocupantes atrapados

, para rescatar a dos de los ocupantes atrapados Policía Local , encargada de regular el tráfico y realizar el atestado

, encargada de regular el tráfico y realizar el atestado Servicio de conservación de carreteras, para garantizar la seguridad en la vía

Valoración de los heridos

Los sanitarios del SUC valoraron y asistieron a los tres ocupantes del vehículo. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Un hombre de 22 años, con un traumatismo craneal grave, evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias; una mujer de 20 años, con un traumatismo de cadera moderado, llevada al mismo centro en ambulancia de soporte vital básico: y un hombre de 21 años, con dolor cervical leve (cervicalgia), trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Intervención de los bomberos y tráfico afectado

Los bomberos tuvieron que emplear herramientas de excarcelación para liberar a dos de los afectados que habían quedado atrapados en el interior del vehículo. La Policía Local de Puerto de la Cruz asumió el control del tráfico en la zona y elaboró el correspondiente informe del accidente.

La vía quedó parcialmente afectada mientras se realizaban las tareas de asistencia, rescate y limpieza, aunque no se ha informado de cortes prolongados.

Dos heridos en Fasnia, uno de ellos en estado crítico

Dos personas, una mujer y un hombre, han resultado heridas en la noche de este sábado tras salirse de la vía una motocicleta y colisionar contra una valla protectora en la carretera de Los Roques, en el municipio de Fasnia, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, agentes de la Policía Local y un recurso sanitario privado que llegaron en primer lugar al incidente prestaron la primera asistencia a los afectados, hasta la llegada de los recursos del Servicio de Urgencias Canario, que continuaron con su valoración, asistencia y traslado al hospital.

Traslado al hospital

El herido más grave, que presentaba un traumatismo craneal, fue estabilizado previamente en la ambulancia del SUC y, a continuación, trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico. La Policía Local, por su parte, realizó el atestado correspondiente.