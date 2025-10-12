Dos heridos, uno de ellos en estado crítico, tras salirse de la vía con una moto en Fasnia
El accidente se produjo tras el choque contra una valla protectora en la carretera de Los Roques
Dos personas, una mujer y un hombre, han resultado heridas en la noche de este sábado tras salirse de la vía una motocicleta y colisionar contra una valla protectora en la carretera de Los Roques, en el municipio de Fasnia, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 23:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, agentes de la Policía Local y un recurso sanitario privado que llegaron en primer lugar al incidente prestaron la primera asistencia a los afectados, hasta la llegada de los recursos del Servicio de Urgencias Canario, que continuaron con su valoración, asistencia y traslado al hospital.
Traslado al hospital
El herido más grave, que presentaba un traumatismo craneal, fue estabilizado previamente en la ambulancia del SUC y, a continuación, trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico. La Policía Local, por su parte, realizó el atestado correspondiente.
