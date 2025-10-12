Fallece un motorista tras una colisión con un coche en La Palma
El accidente tuvo lugar este sábado en la carretera que conduce hacia el puerto de Tazacorte
Un motorista ha fallecido tras producirse una colisión con un automóvil en la carretera que conduce hacia el puerto de Tazacorte (La Palma), ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
Al lugar del accidente se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso, a las 20:43 horas de ayer sábado, de que un motorista precisaba asistencia sanitaria tras colisionar con un vehículo en la dirección mencionada anteriormente.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, que desplazó dos ambulancias, evaluó al afectado a su llegada al lugar del incidente y sólo pudo confirmar su fallecimiento, al presentar lesiones incompatibles con la vida.
Asimismo la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
