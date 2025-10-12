Un comisario jefe de la Policía Nacional en Canarias da positivo en un control de alcoholemia mientras estaba de servicio

El comisario jefe de la Policía Nacional en Arrecife, José Luis Gutiérrez Redondo, ha dado positivo en un control de alcoholemia mientras estaba de servicio, realizado por la Policía Local de Arrecife en la madrugada del pasado sábado, 11 de octubre, en las inmediaciones del puerto deportivo Marina Lanzarote con motivo de la celebración del Festival Arrecife en Vivo.

El mando policial conducía un coche oficial camuflado “con personas ajenas al cuerpo policial en su interior” y se presentó ante los agentes actuantes de la Policía Local como "policía en activo", según el sindicato Equiparación Ya (EYA), organización que representa a la Policía Nacional y que solicitará el informe a la Policía Local de Arrecife “sobre la intervención con denuncia por alcoholemia del conductor D. José Luis Gutiérrez Redondo”.

El comisario, a tenor de los datos recabados por EYA, “además de identificarse como policía”, afirmó ser el jefe del operativo desplegado en la noche del viernes durante el evento Arrecife en Vivo, una cita musical que reúne a gran número de asistentes.

A tenor de la información de la que dispone EYA, desde la Comisaría de Arrecife se ha confirmado que, en ciertas ocasiones y de forma habitual en operativos especiales, se designa a un responsable de servicio que actúa como jefe del dispositivo, función que en este caso figuraba en la orden de servicio firmada por el Comisario Jefe.

Multa y "falta muy grave"

Una fuente policial asegura que “un inspector policial se encargó de llevarse el coche que conducía el comisario” tras arrojar un positivo de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (mg/l) en la primera prueba y de 0,62mg/l en la segunda.

En un control de alcoholemia, si los resultados de las pruebas son diferentes, se toma en cuenta la tasa más baja para proteger al conductor, según el principio del Derecho in dubio pro reo (ante la duda, a favor del reo). Para la denuncia, se debe realizar una segunda prueba con un etilómetro de mayor precisión. Es importante recordar que el resultado se ajusta con un margen de error, lo que puede significar que una tasa que parece un delito no lo sea.

La tasa de alcoholemia es delito en España cuando se superan 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, según el artículo 379.2 del Código Penal. Superar estos umbrales no solo acarrea una sanción administrativa, sino que puede conllevar penas de prisión, multa, o privación del derecho a conducir, además de ser juzgable por juicio rápido.

En caso de que el conductor dé una tasa inferior a 0,60 mg/l se enfrenta a una sanción administrativa con una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir en España, ya que esta tasa supera el límite permitido para la mayoría de los conductores y se considera una infracción grave, aunque no penal. Este supuesto sería el caso del comisario jefe de la Policía Nacional de Arrecife.

“Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos de los productos citados", está considerado una “falta muy grave” en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado para el comisario "la apertura del expediente disciplinario asi como su cese como Jefe Local" de la Policía Nacional en Arrecife.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policia de Canarias han asegurado que tienen conocimiento de los hechos y "se están valorando las medidas disciplinarias a adoptar".

En los TEDAX y en la Casa de S.M. El Rey

El comisario José Luis Gutiérrez Redondo antes de asumir su cargo en Arrecife en enero de 2022, desempeñó su labor como jefe de la Comisaría de Policía Nacional en Santa Cruz de La Palma durante cuatro años.

Además, realizó funciones en los equipos TEDAX, en la Casa de S.M. el Rey, Asuntos Internos y en embajadas de España en el extranjero.

Última jornada de Arrecife en Vivo

Los conciertos del pasado viernes fueron los de la última edición de este año del Festival Arrecife en Vivo. Rita, Nacho, Dani y Miky ( Niños Bravos) abrieron la jornada en el Islote de la Fermina.

La mítica charanga zaragozana Artistas del Gremio animó el recorrido hasta el siguiente punto: el Parque Islas Canarias. Una vez allí fue el turno del grupo galés Himalayas.

Aún quedaban conciertos. Uno de ellos fue el de Carlos Ares y su increíble banda de violines, guitarras y teclados llegados desde Galicia, Asturias y Cantabria.

Por último, en el Muelle de Cruceros, a partir de las 22.30 horas, llegaron los recitales de Parque Svr, Sexy Zebras y Virginia Díaz DJ.