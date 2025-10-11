Investigado por estafar 7.000 euros a una tinerfeña en una falsa inversión

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife investigan a un varón de 49 años, residente en Ciudad Real, como presunto autor de un delito de estafa a través de internet y otro de blanqueo de capitales.

La víctima, tras ser engañada y convencida de que se disponía a realizar una inversión por la que obtendría grandes beneficios, decidió depositar 300 euros en una supuesta plataforma de inversión. Posteriormente, y con la intención de recuperar el rendimiento aparentemente obtenido introdujo sus datos personales en una fraudulenta página web asociada, tras lo cual recibió una llamada telefónica de un supuesto inversor que le aseguraba que aquel depósito había generado un gran crecimiento.

Sin embargo, esas ganancias habían originado una deuda con la Agencia Tributaria de más de 7.000 euros derivada de los impuestos asociados. Esa deduda había sido sufragada en un primer momento por el supuesto inversor, pero ahora la víctima debía abonar.

Motivo por el cual, siguiendo las indicaciones del presunto estafador que la llamó, terminó ingresando en las dos cuentas bancarias indicadas por el ahora investigado un total de 7.182 euros.

Cuando los agentes del Equipo Arroba de la Guardia Civil recibieron la denuncia presentada por la víctima iniciaron una investigación para su esclarecimiento, gracias a la cual, tras diversas gestiones, consiguieron identificar al presunto autor, residente en Ciudad Real.

Con el apoyo del Equipo Arroba de esa Comandancia consiguieron localizarlo e investigarlo por un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.