Se prende fuego un coche en plena autopista del Norte de Tenerife
El incidente ha provocado retenciones en la vía en dirección a La Laguna
Un coche se ha prendido fuego en plena autopista del Norte de Tenerife hasta quedar completamente calcinado. Los hechos se han registrado poco después de las dos de la tarde en la TF-5 en dirección a Puerto de la Cruz y a la altura de la salida a la Vía de Ronda.
Pocos minutos después llegaba la dotación de Bomberos que se encargó de sofocar el incendio, que se ha saldado a priori sin heridos y solo con daños materiales.
Las llamas del vehículo, que se había apartado al arcén, así como el humo han provocado que la Guardia Civil se haya visto obligada a cerrar el carril derecho de la autopista para evitar riesgo a la ciudadanía.
De hecho, el accidente acabó causando retenciones la autovía desde Santa Cruz de Tenerife.
