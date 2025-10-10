Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja

Las olas se llevaron por delante a varias personas que se encontraban en la piscina natural de Jover, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna

El fuerte oleaje se llevó por delante a varios bañistas que se encontraban en la piscina natural de Jover, en Tejina (municipio de San Cristóbal de La Laguna).

En la zona ondeaba la bandera roja que advertía a los usuarios del peligro de acercarse a la costa, pero hubo personas que pasaron por alto esa advertencia y acabaron arrastrados por la fuerza del mar junto a sus pertenencias, tal y como se aprecia en el video que acompaña esta información.

"Más imprudencias con aviso prealerta oleaje y mareas vivas. Prevención, por favor", ha pedido en sus redes sociales la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa.

Aviso por fenómenos costeros en Canarias

Entre las 12.00 horas del pasado martes, 7 de octubre, y las 10.00 horas de ayer jueves, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantuvo en vigor la situación de prealerta por fenómenos costeros y por mareas vivas en todo el Archipiélago.

El riesgo estaba en altamar en las costas de Lanzarote y Fuerteventura y litoral sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

