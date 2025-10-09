Muere un pescador tras caer al mar en Icod de los Vinos
El hombre, de 85 años, fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria y no pudo ser reanimado pese a los intentos del personal sanitario
Un hombre de 85 años perdió la vida este miércoles tras caer al mar mientras pescaba en una zona de rocas de la playa de San Marcos, en el municipio de Icod de los Vinos.
Según informó el CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 14:04 horas, momento en el que se alertó de la caída del pescador. De inmediato se activó un dispositivo de emergencia en el que intervinieron Salvamento Marítimo, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y la Policía Local.
Los bomberos fueron los primeros en localizar al afectado, que fue posteriormente rescatado por un helicóptero de Salvamento Marítimo. En el momento del rescate, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado hasta la helisuperficie del GES en La Guancha, donde el personal sanitario del SUC y un médico del centro de salud de Icod de los Vinos le practicaron maniobras de reanimación sin éxito, confirmándose su fallecimiento.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias, mientras que la Policía Local colaboró con el dispositivo.
- Santa Cruz inaugura la conocida como plaza del Orche y la llama Las Milicias Canarias
- La inspiradora historia de Navin Khatwani, el 'runner' tinerfeño que le ganó a la metástasis: 'Doy gracias de que me haya pasado porque ahora veo la vida de diferente manera
- Trapani Shark - La Laguna Tenerife: fecha, lugar, horario y cómo ver gratis el debut en la Liga de Campeones de Baloncesto
- Dimite Adolfo Cordobés como secretario de Organización del PSOE de La Laguna
- Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
- Proponen que el carril bici de Santa Cruz de Tenerife se convierta en una senda peatonal
- La iglesia de La Concepción se viste de gala para recibir a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz
- Comida casera y barata en Tenerife: así es el restaurante en el que podrás comer por menos de 10 euros