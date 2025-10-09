Muere un pescador tras caer al mar en Icod de los Vinos

Un hombre de 85 años perdió la vida este miércoles tras caer al mar mientras pescaba en una zona de rocas de la playa de San Marcos, en el municipio de Icod de los Vinos.

Según informó el CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 14:04 horas, momento en el que se alertó de la caída del pescador. De inmediato se activó un dispositivo de emergencia en el que intervinieron Salvamento Marítimo, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y la Policía Local.

Los bomberos fueron los primeros en localizar al afectado, que fue posteriormente rescatado por un helicóptero de Salvamento Marítimo. En el momento del rescate, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado hasta la helisuperficie del GES en La Guancha, donde el personal sanitario del SUC y un médico del centro de salud de Icod de los Vinos le practicaron maniobras de reanimación sin éxito, confirmándose su fallecimiento.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias, mientras que la Policía Local colaboró con el dispositivo.