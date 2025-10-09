Muere un joven tras causar un fuego en su habitación y tirarse por el balcón en Tenerife

Un joven de 23 años de edad, de nacionalidad belga, falleció durante la noche de este miércoles después de que presuntamente se tirara por el balcón de un hotel en el que se había registrado un incendio en el norte de Tenerife.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas en la Avenida de Venezuela, en el municipio del Puerto de la Cruz.

La movilización de recursos hacia dicho establecimiento alojativo se produjo por la existencia de llamas en una de las habitaciones.

La sala operativa del 1-1-2 activó a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de La Orotava, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, agentes de la Policía Nacional y policías locales.

Los integrantes de ambos cuerpos de seguridad evacuaron todo el edificio con carácter preventivo y en ese proceso no hubo más personas afectadas.

Sin embargo, en un momento dado, policías nacionales comprobaron que un hombre joven se había precipitado desde el balcón de una habitación por causas que se desconocían.

Al realizar las indagaciones oportunas, los agentes comprobaron que el joven que se había tirado estaba alojado en la habitación en la que se originó el incendio.

Y los integrantes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos trabajan con la hipótesis de que el mencionado joven belga también provocó las llamas.

El incendio no se extendió a otras habitaciones y los bomberos pudieron extinguirlo sin grandes dificultades.