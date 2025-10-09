Hurtan 1.000 euros a un turista en un campo de golf de Costa Adeje

Un turista británico sufrió un robo de dinero en efectivo y documentación cuando estaba en el campo de golf Costa Adeje. Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en el aparcamiento del campo de prácticas.

La persona afectada aseguró que uno o varios desconocidos le sustrajeron al descuido una riñonera con 1.000 euros y diversos documentos. Este delito contra el patrimonio se registró el pasado miércoles y el martes ocurrió otro hecho similar en el mismo lugar.

Ambos casos fueron comunicados de forma inminente a los vehículos radiopatrulla que estaban operativos por La Caleta y otros enclaves de Costa Adeje, pero no consta que los ladrones hayan sido atrapados.

Por el desparpajo para delinquir en un lugar de ese tipo y por las fechas del año, las fuerzas de seguridad bajaran la posibilidad de que los autores sean de Europa del Este, más concretamente rumanos.

Y es que este tipo de delincuencia organizada recala en zonas turísticas de Tenerife y Canarias entre octubre y abril, cuando otros destinos de la Península o Baleares carecen de potenciales víctimas a las que robarles.