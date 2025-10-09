Robo
Hurtan 1.000 euros a un turista en un campo de golf de Costa Adeje
Un turista británico fue víctima de un robo en el aparcamiento del campo de prácticas del Golf Costa Adeje, donde le sustrajeron 1.000 euros y documentación personal
Un turista británico sufrió un robo de dinero en efectivo y documentación cuando estaba en el campo de golf Costa Adeje. Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en el aparcamiento del campo de prácticas.
La persona afectada aseguró que uno o varios desconocidos le sustrajeron al descuido una riñonera con 1.000 euros y diversos documentos. Este delito contra el patrimonio se registró el pasado miércoles y el martes ocurrió otro hecho similar en el mismo lugar.
Ambos casos fueron comunicados de forma inminente a los vehículos radiopatrulla que estaban operativos por La Caleta y otros enclaves de Costa Adeje, pero no consta que los ladrones hayan sido atrapados.
Por el desparpajo para delinquir en un lugar de ese tipo y por las fechas del año, las fuerzas de seguridad bajaran la posibilidad de que los autores sean de Europa del Este, más concretamente rumanos.
Y es que este tipo de delincuencia organizada recala en zonas turísticas de Tenerife y Canarias entre octubre y abril, cuando otros destinos de la Península o Baleares carecen de potenciales víctimas a las que robarles.
