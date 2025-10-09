Dos detenidos por vender drogas en una casa de Costa del Silencio

El constante trasiego de compradores de sustancias estupefacientes llamó la atención de diferentes vecinos de la zona. Además, como suele ser habitual en este tipo de puntos de distribución, las transacciones se llevaban a cabo a cualquier hora del día o de la noche.

Se trata de un negocio muy atractivo y en una de las zonas del Sur de Tenerife donde más ha crecido la delincunencia de diferentes características a lo largo de los últimos años.

Agentes de la Policía Nacional realizaron un dispositivo que les permitió desmantelar un punto de venta de cocaína y hachís establecido en la zona costera del municipio de Arona.

De forma concreta, los investigadores centraron sus pesquisas en un domicilio situado en la zona de Ten Bel, en la localidad de Costa del Silencio

En el marco de una investigación dirigida contra el tráfico de drogas, los agentes recibieron informaciones sobre dos personas que estaban dedicándose presuntamente a la venta de diferentes tipos de sustancias estupefacientes en su vivienda de la mencionada urbanización. Tras una laboriosa recopilación de información, los policías nacionales pudieron recopilar una serie de indicios incriminatorios contra los ahora arrestados.

Los responsables de la operación obtuvieron de la autoridad judicial el pertinente permiso para llevar a cabo la entrada y registro a la mencionada casa donde se vendían dichas drogas.

Ambos investigados fueron detenidos por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas y, de igual forma, los funcionarios del cuerpo de seguridad se incautaron de 728 gramos de cocaína, otros 3.638 de hachís, 11.000 euros en efectivo, una navaja y un vehículo.

Los detenidos pasaron posteriormente a disposición del Juzgado de Instrucción que en ese momento se encontraba en funciones de Guardia en el partido judicial de Arona.

Y, con los indicios y pruebas aportadas, ambos apresados ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza, a la espera del juicio.

En su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada, la Policía Nacional continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento de agentes especializados a través del correo antidroga@policía.es.