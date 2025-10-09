Un conductor atropella a un ciclista y se da a la fuga en una vía de Adeje
El coche implicado es un Opel Corsa clase D y el hecho ocurrió el pasado 2 de octubre
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico tratan de localizar a un conductor que el pasado 2 de octubre arrolló a un ciclista en el municipio de Adeje y se dio a la fuga. La víctima sufrió una lesión grave en un hombro. Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche en la carretera que discurre entre Armeñime y Los Gigantes (TF-47).
El afectado acababa de terminar su jornada laboral como policía local en Adeje y regresaba a su domicilio, en Playa San Juan (Guía de Isora), en bicicleta.
Cuando circulaba a la altura de la zona de Marazul y el autobar La Ruta, un conductor lo golpeó, al menos, con el espejo retrovisor derecho. El individuo implicado en el atropello no paró para auxiliar al afectado, sino que se marchó del lugar a toda velocidad.
En el kilómetro 6,7 de la vía quedaron unos pocos restos del siniestro vial. De forma concreta, apareció la carcasa del espejo retrovisor derecho, que es de color dorado. Según la recopilación de información que se ha obtenido del accidente, dicha pieza corresponde a un Opel Corsa clase D.
El afectado solicita ayuda a ciudadanos, deportistas, clubs deportivos, empresas de alquiler de coches, taxistas o tiendas de repuestos, entre otras, si pueden aportar información sobre algún coche de la citada marca y modelo con daños en el retrovisor y el lateral derecho. La víctima ya fue sometida a una intervención quirúrgica, pero, además, ahora deberá pasar por otra operación para que le coloquen una prótesis, ya que la cabeza del húmero la tiene muy deteriorada.
