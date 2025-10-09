Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arden varios coches en La Tejita y la cueva del Hermano Pedro

Los bomberos actuaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles

Uno de los coches quemados en la zona de La Tejita.



El Día



Santa Cruz de Tenerife

Varios coches ardieron, con pocas horas de diferencia, en la costa de Granadilla entre la noche del pasado martes y la madrugada de ayer miércoles. Las circunstancias que rodearon dichos incendios están siendo investigadas por la Guardia Civil como un delito de daños, después de que los dueños presentaran las denuncias pertinentes.

El primer fuego se registró en un descampado próximo a la carretera de la Cueva del Santo Hermano Pedro. Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Las Chafiras fueron activados las 23:45 horas. Y, a las 4:15 horas, varios automóviles fueron quemados en la calle Pizarro, en la zona de La Tejita. En ese servicio también participaron policías locales y guardias civiles.

