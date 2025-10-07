Incendio en el barranco Martiánez de Puerto de la Cruz
Un conato de incendio registrado en la tarde de este martes, 7 de octubre, en el barranco Martiánez, activó un operativo de intervención rápida por parte de los bomberos y cuerpos de seguridad en Puerto de la Cruz
En la tarde de este martes, 7 de octubre, se registró un incendio en una zona próxima al barranco Martiánez, en el municipio turístico de Puerto de la Cruz, en Tenerife. El fuego se localizó a la altura del complejo de apartamentos Casablanca, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.
La situación generó alarma entre vecinos y transeúntes debido a la cercanía de las llamas a una zona urbana muy frecuentada y turística, situada en el entorno del acceso al Parque Martiánez y varios complejos residenciales.
Unidades del Consorcio de Bomberos de Tenerife, efectivos de la Policía Local de Puerto de la Cruz, así como agentes de la Policía Nacional. Los equipos lograron sofocar el fuego con rapidez, evitando su propagación a zonas habitadas o de mayor carga vegetal.
