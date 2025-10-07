Detenido en Santa Cruz de Tenerife por un violento tirón a una mujer en plena Avenida Tres de Mayo

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife tras protagonizar un robo con violencia e intimidación en plena Avenida Tres de Mayo, una de las zonas más transitadas de la capital.

El suceso tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, alrededor de las 13:30 horas, cuando la víctima, una mujer de avanzada edad, fue atacada por la espalda mientras regresaba a su domicilio.

Asalto violento a plena luz del día

El presunto autor le dio un fuerte tirón del bolso, provocando que la mujer cayera al suelo y fuera arrastrada varios metros hasta que logró arrebatarle sus pertenencias.

La víctima tuvo que ser atendida en el Servicio de Urgencias de Los Gladiolos a causa de las lesiones sufridas durante el robo.

El mismo modus operandi en otros ocho robos

Tras la investigación, los agentes identificaron y arrestaron al sospechoso, al que se le atribuyen otros ocho robos con violencia e intimidación cometidos con el mismo modus operandi: ataques sorpresivos a plena luz del día para arrebatar bolsos o carteras a sus víctimas.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión tras reunir la Policía Nacional pruebas suficientes que lo vinculan con los hechos.

Refuerzo de la seguridad en la capital tinerfeña

Fuentes policiales destacan que la rápida actuación permitió esclarecer el caso en solo unos días, reforzando la sensación de seguridad en una de las principales arterias de Santa Cruz.

“Nuestro compromiso es garantizar la seguridad ciudadana y prevenir este tipo de delitos, especialmente contra personas vulnerables”, señalaron desde la Comisaría Provincial de Tenerife.