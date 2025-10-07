Controlado un incendio de cañaveral en el norte de Tenerife: un vecino resultó herido al intentar colaborar en la extinción
El fuego, declarado a primera hora de la mañana, movilizó a bomberos, Guardia Civil y personal del Cabildo. El afectado sufrió un traumatismo moderado en una pierna
Un incendio de cañaveral declarado a primera hora de la mañana de este lunes en el norte de Tenerife movilizó a numerosos recursos de emergencia del CECOES 1-1-2.
El fuego se registró en las inmediaciones de una vivienda y fue rápidamente controlado por los bomberos, sin que llegara a afectar al inmueble.
Un vecino resultó herido durante el incidente
Mientras colaboraba en las labores de contención, un hombre de 38 años sufrió una caída, resultando con un traumatismo moderado en una pierna.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia de soporte vital básico, que lo trasladó al Hospital del Norte tras ser asistido en el lugar.
Coordinación de emergencias en el norte de la isla
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias activó de inmediato a los Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, el SUC y al personal de Medio Ambiente del Cabildo (CECOPIN). Según informó este último organismo, el incendio quedó controlado a las 07:49 horas, evitando su propagación hacia la vivienda cercana y otras zonas agrícolas.
Las autoridades han destacado la rápida actuación de los servicios de emergencia, que permitió contener el fuego en pocos minutos. “La coordinación entre los distintos cuerpos fue esencial para evitar daños mayores”, señalaron desde el Cabildo de Tenerife.
- Cierran las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo
- El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo
- Un camión vuelca a la altura de Los Alisios en Santa Cruz de Tenerife
- El Cacereño no sabe aún si jugará en su estadio ante el CD Tenerife y asegura que buscar una alternativa 'sería fácil
- El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey
- Una marabunta de quads, coches y guaguas al atardecer: así es un operativo en el parque nacional de Tenerife
- Vuelco de un camión en la TF-2, a la altura de Los Alisios
- Tenerife disfrutará de lo mejor de Leo Bassi