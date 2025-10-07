Controlado un incendio de cañaveral en el norte de Tenerife: un vecino resultó herido al intentar colaborar en la extinción

Un incendio de cañaveral declarado a primera hora de la mañana de este lunes en el norte de Tenerife movilizó a numerosos recursos de emergencia del CECOES 1-1-2.

El fuego se registró en las inmediaciones de una vivienda y fue rápidamente controlado por los bomberos, sin que llegara a afectar al inmueble.

Un vecino resultó herido durante el incidente

Mientras colaboraba en las labores de contención, un hombre de 38 años sufrió una caída, resultando con un traumatismo moderado en una pierna.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia de soporte vital básico, que lo trasladó al Hospital del Norte tras ser asistido en el lugar.

Coordinación de emergencias en el norte de la isla

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias activó de inmediato a los Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, el SUC y al personal de Medio Ambiente del Cabildo (CECOPIN). Según informó este último organismo, el incendio quedó controlado a las 07:49 horas, evitando su propagación hacia la vivienda cercana y otras zonas agrícolas.

Las autoridades han destacado la rápida actuación de los servicios de emergencia, que permitió contener el fuego en pocos minutos. “La coordinación entre los distintos cuerpos fue esencial para evitar daños mayores”, señalaron desde el Cabildo de Tenerife.