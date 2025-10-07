Un concejal de Los Silos, herido tras caer varios metros durante las labores de extinción de un incendio

Durante la madrugada de este martes se iniciaba un incendio en un cañaveral en el municipio de Los Silos, al norte de Tenerife. Las llamas de iniciaron en las inmediaciones de una vivienda familiar y fue rápidamente controlado por los bomberos sin llegar a afectar al inmueble en cuestión. En el operativo, una persona resultó herida con un traumatismo moderado en una pierna.

El afectado en cuestión se trataba de Francisco Sosa, concejal de Infraestructuras, Servicios Públicos y Deporte en el Ayuntamiento de Los Silos. Fue el primero en llegar al lugar del incendio junto a otro concejal, Adán López, encargado de las áreas Desarrollo Local, Medio Natural y Aguas.

Así quedó la zona incendiada en Los Silos / E. D.

En el intento de que las llamas no afectaran al inmueble, Francisco se encargó de lanzar cubos de agua desde la terraza de la azotea. En un momento, el muro cedió, provocando que el concejal cayera de varios metros de altura hacia el terreno. Por suerte, pese a la cercanía del fuego, Sosa no sufrió ningún tipo de quemadura.

Francisco Sosa, concejal de Infraestructuras, Servicios Públicos y Deporte, en la foto del Ayuntamiento de Los Silos / Ayuntamiento de Los Silos

Tras estar varias horas en el Hospital del Norte, el parte final se resume en un esguince y varias raspaduras en distintas partes del cuerpo. Un suceso, el que sufrió Francisco Sosa, mientras intentaba que la vivienda vecinal no fuera alcanzada por el fuego.

Zonas de humo y conatos

En el lugar de los hechos se personó también la alcaldesa del municipio, Carmen Luz Baso Lorenzo, además de distintos medios de emergencias para controlar la situación. El incendio se encuentra controlado y vigilado, ya que se han producido algunos pequeños conatos de incendio en zonas más calientes y de las que sigue emanando el humo.

Las zonas quemadas fueron unas huertas secas que se situaban debajo de la vivienda, además de una afección mínima en una plantación de plátanos colindante. Un problema que, finalmente, quedó en un susto para los vecinos e instituciones del municipio silense.