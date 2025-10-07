Canarias activa la prealerta por fuerte oleaje y viento: Tenerife, en especial el sur y el norte, entre las zonas más afectadas

El Gobierno de Canarias ha declarado este martes 7 de octubre, a partir de las 12:00 horas, la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago.

La medida se adopta tras la información emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes técnicas, y se enmarca dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Tenerife, bajo vigilancia por viento y oleaje

En Tenerife, la prealerta afecta especialmente al litoral sureste y noroeste, incluyendo municipios como San Miguel de Abona, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar y Buenavista del Norte.

Se espera viento del nordeste de fuerza 5 a 6 (29–49 km/h), con áreas que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km/h en zonas de altamar y puntos costeros. El estado del mar será de fuerte marejada, con oleaje combinado de hasta tres metros.

Prealerta también en el resto del archipiélago

La situación de vigilancia se extiende a todas las islas, incluyendo Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, donde también se prevén fuertes rachas de viento y mar de fondo del noroeste de entre 1 y 1,5 metros.

En el caso de las islas orientales, el fenómeno afectará principalmente a las costas de altamar y al litoral este y sureste.

Mareas vivas y pleamares coinciden con el aviso

El aviso coincide además con la presencia de mareas vivas equinocciales de luna llena, con coeficiente alto, lo que puede agravar los efectos del oleaje.

Según el CECOES 1-1-2, las pleamares se producirán entre las 13:45 y las 14:30 horas del martes, y nuevamente entre las 14:25 y las 15:05 horas del miércoles.

Piscina natural de Bajamar ante el mal estado del mar / Ayuntamiento de La Laguna

Recomendaciones de precaución en las costas

Las autoridades recomiendan evitar el baño y la pesca en zonas de riesgo, así como no acercarse al litoral para observar el oleaje.

El Cabildo de Tenerife ha recordado que es importante respetar los cierres preventivos de senderos o accesos a zonas costeras y seguir las indicaciones oficiales ante posibles cambios en la situación meteorológica.