Así actuaba en Tenerife la red de fraude alimentario desmantelada por la Guardia Civil en la operación OPSON XIV

La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicada al fraude alimentario en el marco de la operación OPSON XIV, en la que se han incautado más de 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un millón y medio de litros de bebidas adulteradas o falsificadas. En Canarias, la actuación más destacada tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, donde se localizaron 25 toneladas de productos perecederos en mal estado.

Investigación en Tenerife: pescado y marisco sin trazabilidad

El SEPRONA, en colaboración con el Área de Salud de Tenerife y el Servicio Canario de Salud, investigó a un empresario como presunto autor de un delito contra la salud pública. Vendía pescados, mariscos y otros alimentos al por mayor sin mantener la cadena de frío ni contar con trazabilidad.

Durante la inspección se intervinieron 25 toneladas de productos perecederos, muchos de ellos caducados o almacenados en condiciones inadecuadas. Los agentes subrayan que estas prácticas suponen un grave riesgo para la salud pública en la isla.

Un operativo internacional con 31 países implicados

A nivel global, la macrooperación OPSON XIV ha contado con la participación de 31 países y la coordinación de Europol e Interpol. En total, se han emitido 101 órdenes de detención, 631 personas han sido denunciadas y 13 organizaciones criminales desarticuladas.

Los productos intervenidos —desde bebidas alcohólicas hasta carnes, lácteos o mariscos— estaban valorados en más de 95 millones de euros.

Falsificaciones y productos con denominación de origen

Entre los fraudes detectados se encuentran aceites de oliva y vinos falsificados, así como alimentos vendidos bajo denominaciones de origen protegidas (DOP) sin autorización.

En Alicante, por ejemplo, una empresa fue investigada por vender bananas de Madeira como plátanos de Canarias, un producto con Indicación Geográfica Protegida (IGP). En total, se estima que se falsificaron 2.000 toneladas de este producto.

Control y prevención en Canarias

Fuentes del Servicio Canario de Salud confirman que las inspecciones continuarán en los próximos meses, especialmente en mercados mayoristas y zonas portuarias de Tenerife. “El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores”, apuntan desde el área de control alimentario.

La operación OPSON XIV se enmarca en una estrategia coordinada entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), con el apoyo científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).