Una senderista es rescatada por un helicóptero tras sufrir una caída en la Caldera de Taburiente

Una senderista tuvo que ser rescatada en helicóptero este domingo por la tarde tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta por el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma. La actuación de los equipos de emergencia permitió evacuar a la afectada rápidamente desde una zona de difícil acceso, evitando que su situación se agravara.

El incidente activó al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que movilizó un helicóptero de rescate para acceder al lugar donde se encontraba la mujer accidentada. La orografía del parque nacional, con barrancos profundos y áreas escarpadas, hizo inviable una evacuación terrestre, por lo que se optó por la vía aérea.

Una vez localizado el punto exacto de la caída, el equipo del GES descendió al terreno, estabilizó a la víctima y la izó a bordo de la aeronave mediante un sistema de grúa. El operativo se desarrolló con eficiencia, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y la naturaleza del entorno natural protegido.