Fin de semana de intensa actividad para los Bomberos de Tenerife: incendios, rescates y accidentes en varios municipios

Los Bomberos de Tenerife vivieron un fin de semana de múltiples intervenciones en distintos puntos de la isla, atendiendo incendios, rescates y accidentes de tráfico que requirieron la colaboración de cuerpos policiales y personal sanitario.

El domingo, sobre las 22:50 horas, los efectivos de Icod de los Vinos fueron activados por el incendio de un vehículo en la calle El Adelantado, tras una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias 112. En el operativo participaron también Voluntarios de Ycoden-Daute y la Policía Local.

Ese mismo día, a las 19:22 horas, los bomberos de Guía de Isora acudieron a un accidente de tráfico en Playa San Juan (TF-463), donde un coche volcó. Los efectivos procedieron a estabilizar el vehículo y desconectar la batería, con apoyo de la Guardia Civil (GC), Policía Local (PL), el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal de carreteras.

Por la tarde, a las 14:10 horas, los bomberos de La Orotava intervinieron en el rescate de una persona caída en los prismas del muelle de Puerto de la Cruz. La víctima fue inmovilizada con un collarín y trasladada en camilla nido hasta la zona peatonal. Colaboraron Cuerpo Nacional de Policía (CNP), PL y el SUC.

También en la jornada dominical, sobre las 15:00 horas, efectivos de Icod de los Vinos fueron requeridos por el incendio en una cocina en el camino La Sabina. Los bomberos garantizaron la evacuación segura de los ocupantes, enfriaron la habitación afectada y ventilaron la vivienda, sin que se detectaran llamas activas.

El sábado, a las 11:25 horas, los bomberos de San Miguel de Abona rescataron a una mujer lesionada en el sendero de Montaña Amarilla, quien no podía continuar por sus medios. Fue trasladada en camilla nido hasta el SUC, con la colaboración de la PL y la GC.

Ese mismo cuerpo también fue activado a las 4:00 horas, por el incendio de un contenedor de basura en Arona, en la carretera de Cabo Blanco hacia La Camella, donde intervino igualmente la Guardia Civil.

Por último, el viernes, a las 19:25 horas, los bomberos de La Laguna acudieron al incendio de un vehículo en la calle Marqués de Celada, cuyo fuego se originó en la parte baja del motor. En el lugar estuvo presente la Policía Local.