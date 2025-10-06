Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en Icod afecta a un tendido eléctrico, una vivienda y un coche

Bomberos de Tenerife sofocaron el fuego en la noche del domingo y no hubo heridos

Un incendio en Icod afecta a un tendido eléctrico, un coche y la fachada de una casa.

Un incendio en Icod afecta a un tendido eléctrico, un coche y la fachada de una casa. / CECOES

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Bomberos de Tenerife sofocaron en la noche del domingo un incendio en Icod que afectó a un tendido eléctrico, la fachada de una vivienda y un vehículo que estaba estacionado en la vía.

En el incidente no hubo heridos, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar del sucesos se desplazaron, además de los efectivos contra incendios, agentes de la Policía Local de Icod y de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents