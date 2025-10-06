Un incendio en Icod afecta a un tendido eléctrico, una vivienda y un coche

Bomberos de Tenerife sofocaron en la noche del domingo un incendio en Icod que afectó a un tendido eléctrico, la fachada de una vivienda y un vehículo que estaba estacionado en la vía.

En el incidente no hubo heridos, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar del sucesos se desplazaron, además de los efectivos contra incendios, agentes de la Policía Local de Icod y de la Guardia Civil.