Un hombre fallece en una playa canaria tras ser rescatado por bañistas

Un hombre de 75 años de edad ha perdido la vida tras ahogarse este lunes en el municipio de Telde, concretamente en la playa de Salinetas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 10.47 horas.

Unos bañistas habían sacado del mar al hombre, el cual presentaba signos de ahogamiento en la citada costa, señala el Cecoes, que activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio de Telde comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Maniobras de reanimación

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Efectivos de la Policía Nacional de Telde custodiaron el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes.

La Policía Local de Telde colaboró con el resto de los recursos de emergencias.