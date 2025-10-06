Un camión vuelca a la altura de Los Alisios en Santa Cruz de Tenerife

Un camión ha volcado de forma lateral en la mañana de este lunes en la carretera TF-2, a la altura de Los Alisios (sentido norte), en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los recursos de emergencias se han trasladado al lugar. Tras ser excarcelado por los bomberos, el conductor ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria con pronóstico reservado, en principio, grave.

El Cecoes pide precaución a los conductores que circulen por la zona. El accidente ha provocado retenciones en la vía.

Habrá ampliación.