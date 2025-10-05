Hallan al joven desaparecido el sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera

Efectivos de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil y del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) han culminado este domingo la búsqueda de un joven que desapareció este sábado en su moto de agua entre Tenerife y La Gomera.

Una embarcación particular ha localizado finalmente al desaparecido, llevándolo hasta el puerto de Los Gigantes, donde fue atendido por los servicios sanitarios desplazados a la zona. Así, ya se encuentra en tierra y a salvo, según informa el organismo estatal.

El joven habría desaparecido después de haber salido este sábado de excusión con un grupo de amigos en diferentes motos de agua, pero finalmente no regresó. Así, fue visto por última vez en torno a las 17:30 horas de la misma jornada, mientras a las 21:00 horas la alerta fue notificada por el propio grupo a Salvamento Marítimo.

AMPLIO DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

De este modo, se procedió a coordinar un amplio dispositivo de búsqueda por mar y aire que implica también el relevo de efectivos de la Guardia Civil, del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES).

La búsqueda, que se prolongó durante la noche, prosiguió en la mañana de este domingo, incorporándose con el amanecer el avión Sasemar 103 de Salvamento Marítimo, entre otras embarcaciones del organismo y de Guardia Civil.

En ese proceso, reciben notificación de una embarcación particular que informa, sobre las 10:20 horas de este domingo, de la localización de una persona en una moto de agua en aguas próximas a la isla de Tenerife. El particular procede asimismo a rescatarlo y a llevarlo hasta el puerto de Los Gigantes.